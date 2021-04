ING: pinbetalingen ondanks lockdown weer boven normaal niveau

ING vergeleek de betalingen met de gemiddelde pin- en iDEAL-omzet met de gemiddelde wekelijkse omzet in 2018 en 2019. Die waarde ligt nu al een maand lang iets boven dat gemiddelde, stellen onderzoekers van de bank nu vast.

De coronacrisis heeft geleid tot grote verschillen tussen winnaars en verliezers van lockdowns. Dat is ook terug te zien in de betaalcijfers vanaf maart 2020. De pin-omzet bij supermarkten lag 14 procent boven het normale niveau. Speciaalzaken voor voeding of drank plusten zelfs 28 procent.

In het openbaar vervoer is de waarde van alle pinbetalingen in dezelfde periode meer dan gehalveerd ten opzichte van normale niveaus. Bij bedrijven in de recreatie- en cultuursector werd er 55 procent minder met pin of iDEAL betaald en restaurants en cafés moesten het met 45 procent minder doen.

Ook de waarde van alle digitale betalingen bij kledingwinkels ligt ver onder het normale niveau door lockdownmaatregelen. Nadat het kabinet winkels had toegestaan klanten te ontvangen voor online bestelde producten of een winkelbezoek op afspraak, verbeterde de situatie wel enigszins.