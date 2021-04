Metalengroep AMG zakt op Damrak na aandelenuitgifte

Het aandeel AMG werd vrijdag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs. De metalenspecialist zette met korting ruim 3,1 miljoen nieuwe aandelen in de markt. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers zoeken naar richting na de recente rally die de beurskoersen tot nieuwe recordstanden stuwde. Daarnaast waarschuwde de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de wereldeconomie pas echt kan herstellen als het coronavirus overal onder controle is.

AMG zakte bijna 5 procent tot 33,22 euro en behoorde tot de grootste dalers in de MidKap. De metalenspecialist heeft ruim 100 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden geplaatst voor 32,50 euro per stuk. Donderdag sloot het aandeel op bijna 35 euro. Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken om projecten binnen het nieuwe segment AMG Clean Energy Materials te financieren en te versnellen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 711,84 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1043,04 punten. De graadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent. De DAX in Frankfurt zakte 0,3 procent na een onverwachte daling van de Duitse industriële productie in februari.

Galapagos

ASMI was koploper in de AEX met een winst van 1,7 procent. Het chipbedrijf profiteerde van een flinke verhoging van het koersdoel door analisten van JPMorgan. Chipmachinemaker ASML bleef vrijwel vlak. De Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van ASML, zag de omzet in maart fors toenemen en behaalde een recordomzet in het eerste kwartaal. De fabrieken van de grootste chipproducent ter wereld draaien op volle toeren door de sterke vraag naar chips sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Bij de middelgrote bedrijven won Galapagos 0,9 procent. De Amerikaanse farmaceut Gilead laat zijn Belgisch-Nederlandse partner voorlopig niet vallen, ondanks recente tegenslagen bij het biotechnologiebedrijf. Gilead, dat voor meer dan een kwart eigenaar is van Galapagos, tekende een deal waarin staat dat ze hun aandelen tot in augustus 2024 niet kunnen verkopen. Eerder werd nog gesproken van een veel kortere zogeheten lock-up-periode. Galapagos liet onlangs weten zijn ontwikkelingsplannen tegen het licht te houden na teleurstellende resultaten bij een aantal testen met mogelijke medicijnen.

De euro was 1,1894 dollar waard, tegenover 1,1904 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 59,52 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 63,04 dollar per vat.