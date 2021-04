Beleggers richten blik op Galapagos na deal met Gilead

Op basis van de openingsindicatoren koerst de Amsterdamse AEX-index af op een vrijwel vlak begin van de laatste handelsdag van de week. De andere Europese beurzen lijken eveneens met kleine koersuitslagen te openen. De belangrijkste graadmeters in de Aziatische regio lieten vrijdag overwegend verliezen zien. De Nikkei in Tokio was een positieve uitzondering en eindigde 0,2 procent in de plus.

De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell waarschuwde wel dat de grote verschillen in het tempo waarin landen hun bevolking vaccineren tegen het coronavirus het economisch herstel in de wereld in de weg kunnen zitten. Het herstel blijft voorlopig ongelijk en onvolledig, zei de centrale bankier tijdens de voorjaarsbijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Volgens Powell kan de wereldeconomie pas echt weer herstellen als het virus overal onder controle is.

Lock-up-periode

Gilead, dat voor meer dan een kwart eigenaar is van Galapagos, heeft een deal getekend waarin staat dat ze hun aandelen tot in augustus 2024 niet kunnen verkopen. Eerder werd nog gesproken van een veel kortere zogeheten lock-up-periode. ‘We staan volledig achter onze langetermijnsamenwerking met Galapagos”, laat financieel directeur Andrew Dickinson van Gilead weten. Hij geeft daarbij aan nog altijd de meerwaarde te zien in de manier waarop Galapagos te werk gaat. Galapagos liet onlangs weten zijn ontwikkelingsplannen tegen het licht te houden na teleurstellende resultaten bij een aantal testen met mogelijke medicijnen.

De Europese beurzen wonnen donderdag terrein. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 713,38 punten en de MidKap klom 0,1 procent tot 1044,12 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,8 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 33.503,57 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent.

De euro was 1,1890 dollar waard, tegenover 1,1904 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 59,54 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 63,04 dollar per vat.