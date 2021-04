Keukenhof en ruim 20 monumenten open tijdens eerste pilotdag

De Keukenhof en meer dan twintig monumenten gaan vrijdag beperkt bezoekers toelaten die een negatief coronatestbewijs kunnen tonen. Via de organisatie Testen voor Toegang kunnen bezoekers een sneltest plannen om daarna naar kastelen, forten, kerken en museumhuizen te kunnen gaan. De Keukenhof mag maximaal 5000 bezoekers toelaten, de monumenten 30 tot 300.

Een groot deel van de deelnemende monumenten gaf eerder aan erg blij te zijn met de opening, maar er waren ook zorgen. Zo ondervond parkmanager Rob Rambags van Kasteeltuinen Arcen ‘problemen die lastig te tackelen’ waren, zoals het testen van het personeel. Om die reden gaan de kasteeltuinen pas zaterdag open.

Bezoekers moeten eerst een kaartje voor de monumenten of de Keukenhof zien te bemachtigen, en kunnen vervolgens op de website testenvoortoegang.nl een testafspraak plannen. Het testen is gratis, en gebeurt op een aantal vaste testlocaties in het land. Mensen die een bezoek hebben gepland en een positief testresultaat ontvangen, kunnen hun tickets zonder bewijs daarvan gratis annuleren.

Komend weekend en de weken erna zijn er nog veel meer pilots met testbewijzen. Op zaterdag gaan ook attractiepark Hellendoorn en Squash Utrecht beperkt open. Later in april openen onder andere casino’s, dierentuinen, theaters en poppodia hun deuren.