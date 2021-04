Informateur Tjeenk Willink om tafel met grotere partijen

Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt vrijdag de meeste grotere partijen uit de Tweede Kamer om te praten over het formatieproces. De Kamer heeft de informateur uiterlijk drie weken de tijd gegeven om tot een rapport te komen.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie bijt het spits af. Daarna volgen Jesse Klaver (GroenLinks), Lilianne Ploumen (PvdA), en Lilian Marijnissen (SP). Na de lunch schuiven Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) aan. VVD-voorman Mark Rutte praat als laatste met de informateur.

Donderdag sprak Tjeenk Willink al met de kleinere partijen. Dat was een bewuste keuze "omdat zij een frisse blik hebben om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen", zei hij woensdag toen hij de pers te woord stond.

Tjeenk Willink moet een oplossing vinden voor het vastgelopen formatieproces, dat stil kwam te liggen toen een notitie van de verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma op straat kwam te liggen.

In de notitie werd het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt genoemd, met de woorden 'functie elders'. Later bleek VVD-leider Mark Rutte hem ter sprake te hebben gebracht in zijn gesprek met de verkenners. De indruk ontstond dat Rutte Omtzigt weg wilde promoveren. Het leidde uiteindelijk vorige week tot een marathondebat, waarin Rutte ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde.