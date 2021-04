Politie wil online intimideren van agenten strafbaar stellen

De politie pleit voor het strafbaar stellen van het online intimideren en bedreigen van agenten. Agressie en intimidatie op sociale media tegen politiemedewerkers is in een jaar tijd verdubbeld, blijkt uit vrijdag gepubliceerde jaarcijfers Geweld Tegen Politie Ambtenaren (GTPA) over 2020. De politie heeft na het eerste kwartaal van dit jaar de indruk dat die stijgende lijn doorzet.

In 2020 hebben ruim 12.500 politiemensen te maken gehad met een vorm van agressie en geweld, in 108 kwesties gebeurde dit op sociale media. In 2019 stond de teller nog op ruim 10.500, waarvan 58 meldingen zich op internet afspeelden.

‘De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen ertoe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren”, zegt Ruud Verkuijlen. De programmanager GPTA noemt het ongenoegen over de coronamaatregelen een reden voor de algehele stijging van agressief gedrag tegen de politie.

Het in de openbaarheid vragen om privégegevens van mensen staat bekend als doxing. ‘Ook de politie ontkomt daar niet aan”, zegt Verkuijlen. Doxing nam toe na de avondklokrellen in januari, waarbij op sociale media openlijk om adressen van agenten werd gevraagd. Zo werd duizend euro geboden voor het adres van agent Bruce van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Dat had grote impact op zijn jonge gezin. ‘Mijn vriendin trok het slecht”, zegt de jonge vader. ‘Ze ging niet graag de straat meer op, zeker niet met onze kleine.’

Een foto van een agent posten op Instagram met de vraag ‘Wie is dit?’ en geld bieden voor informatie is niet strafbaar. Verkuijlen: ‘Maar het gaat om de intentie. Wat wil iemand met die gegevens doen? Zo’n oproep werkt intimiderend en heeft niet alleen effect op de diender die het overkomt, maar zeker ook op zijn familie en teamgenoten.’

In een aantal categorieën laten de cijfers afnames zien. Zo was er veel minder sprake van geweld tegen de politie rond festiviteiten, omdat vorig jaar vrijwel alle evenementen waren afgeblazen. Ook cijfers in de categorie uitgaansgeweld daalden aanzienlijk. Het vuurwerkverbod leidde eveneens tot minder agressie tegen de politie. Daarentegen kreeg de politie in 1086 gevallen te maken met agressie door personen met verward gedrag. Dat is met bijna driehonderd meldingen een stijging van 37 procent.

Bedreigingen en beledigingen namen eveneens toe, net als poging tot doodslag (van 111 naar 181 keer), poging zware mishandeling (van 149 naar 341 keer) en zware mishandeling (van 51 naar 72 keer).