Opnieuw recordaantal coronadoden in Brazilië

Brazilië heeft donderdag opnieuw een recordaantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid maakte bekend dat in de afgelopen 24 uur 4249 doden zijn gemeld. Het officiële dodental komt daarmee op ruim 345.000.

In het afgelopen etmaal zijn in het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners nog eens ruim 86.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het virus zijn in Brazilië meer dan 13 miljoen coronagevallen vastgesteld.

Het coronavirus grijpt de laatste tijd fors om zich heen in Brazilië. Dinsdag werd de grimmige mijlpaal van meer dan 4000 coronadoden in één etmaal voor het eerst gepasseerd. Het land heeft op de Verenigde Staten na het hoogste aantal coronadoden en -besmettingen ter wereld.