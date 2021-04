Wapenfabrikanten licht omlaag op Wall Street na toespraak Biden

Wapenfabrikanten gingen donderdag overwegend omlaag op de beurzen in New York. De Amerikaanse president Joe Biden wil het nog steeds groeiende vuurwapengeweld in zijn land aanpakken met een reeks maatregelen. In een toespraak heeft hij gepleit voor een verbod op aanvalswapens voor particulieren.

Sturm Ruger en Smith & Wesson Brands leverden elk bijna 1 procent aan beurswaarde in. Dat de koersdalingen niet groter zijn komt mogelijk omdat Biden eerder al had aangegeven de wapenwetgeving te willen aanpassen. Munitiemaker Vista Outdoor ging ondanks het nieuws toch een fractie hoger de handel uit.

Op Wall Street was het sentiment onder beleggers over de gehele linie positief. Dat komt door geruststellende woorden van centrale banken. Uit notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) kwam namelijk naar voren dat ze vooralsnog weinig zien in een te vroege afbouw van hun stimuleringsmaatregelen voor de economie. Fed-voorzitter Jerome Powell liet ook nog van zich horen. Hij gaf aan dat de koepel van Amerikaanse centrale banken middelen heeft om pieken in de inflatie te beteugelen, mocht dat nodig zijn.

Netflix

De Dow-Jonesindex won 0,2 procent tot 33.503,57 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 0,4 procent hoger op 4097,17 punten en techbeurs Nasdaq steeg 1 procent tot 13.829,31 punten.

Netflix was in trek vanwege een grote deal met de entertainmenttak van het Japanse elektronicaconcern Sony. De videostreamingdienst krijgt komende jaren in de Verenigde Staten exclusieve rechten op films van de Japanners. Als er straks nieuwe delen uitkomen in populaire filmreeksen als Jumanji en Spider-Man zullen die op Netflix worden toegevoegd, nadat de films in de bioscoop hebben gedraaid. Het aandeel steeg meer dan 1 procent.

GameStop verloor op zijn beurt meer dan 4 procent. De activistische belegger Ryan Cohen is voorgedragen als voorzitter bij de keten van computerspellenwinkels. Hij pleit al langere tijd voor een grote koerswijziging bij het bedrijf, dat onlangs nog flink aan beurswaarde won door particuliere beleggers die zich verenigden op forumsite Reddit.

GameStop

Er was ook overnamenieuws. De in New York genoteerde Canadese cannabisproducent Canopy Growth neemt voor honderden miljoenen dollars de Canadese branchegenoot Supreme Cannabis Holdings over. Canopy speelde op de beurs rond de 5 procent kwijt.

De euro was 1,1917 dollar waard, tegenover 1,1904 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie goedkoper op 59,76 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 63,29 dollar per vat.