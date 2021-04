Trombosestichting bepleit vrije keuze over vaccin AstraZeneca

Waarom geef je mensen niet gewoon een vrije keus: wel of geen vaccinatie met AstraZeneca. Stans van Egmond, directeur Trombosestichting Nederland pleit ervoor vaccinatie met AstraZeneca vrij te geven voor mensen die het wel willen. ‘En mensen die superongerust zijn moeten ook kunnen zeggen: ik wil het niet. Dat geeft mensen toch ook meer controle en dus rust”, zegt ze nadat was besloten in ons land mensen onder de 60 jaar voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca.

Ze zegt dat de stichting ‘ongelooflijk veel vragen’ krijgt van bezorgde patiënten, die door de wisselende berichten niet meer weten wat de juiste keuze is. ‘Mensen die bloedverdunners gebruiken bijvoorbeeld of mensen met een erfelijke aanleg voor trombose, en die al trombose hebben gehad.’ Ze begrijpt die bezorgdheid, maar zegt ook: ‘Je kunt de risico’s tegen elkaar afwegen en dan wint vaccinatie”. ‘Als je bedenkt dat er in Nederland de afgelopen maanden dagelijks ruim twintig mensen overlijden aan corona, van de ruim 7000 besmettingen per dag, en maar één op de anderhalf miljoen gevaccineerden. Dan kies je waarschijnlijk liever het vaccin. Maar het is een moeilijke afweging als je al bezorgd bent om je gezondheid. Het is moeilijk om die bezorgdheid weg te nemen.’

Ze benadrukt dat het bij mensen onder de dertig jaar anders ligt. ‘Daar is het risico op overlijden door corona heel erg klein, en dan snap ik dat een andere afweging wordt gemaakt.’ Ze vraagt zich af wat gezondheidsminister Hugo de Jonge voor alternatief heeft op korte termijn. ‘Want nu zijn er veel mensen onder de zestig met een kwetsbare gezondheid, zoals hoge bloeddruk, diabetes etcetera. Die moeten nu nog langer te wachten op een vaccin, met elke dag weer een risico op een besmetting met het virus en dan een heftig verloop van de ziekte.’

Stoppen niet nodig

Trombose-specialist Hugo ten Cate van het Maastricht UMC vindt het niet nodig te stoppen met vaccinaties met dit vaccin. Hij zei bij de NOS: ‘Wij vinden het belangrijker dat we voortvarend doorgaan. De gevaren van Covid zijn zo groot en het risico om aan Covid te overlijden is duizend keer groter dan kans op complicaties door het vaccin.’

Minister De Jonge volgt met het besluit een spoedadvies van de Gezondheidsraad op. De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), concludeerde woensdag dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedklachten. Enkele tientallen mensen in Europa kregen na toediening van het AstraZeneca-vaccin last van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). In Nederland zijn acht meldingen bekend. Bij vier van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar.

Het EMA zei ook dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, omdat de kans op overlijden aan het coronavirus groter is dan de kans te overlijden aan de bijwerking. Het is aan de landen zelf om hun vaccinatieprogramma in te vullen.