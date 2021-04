Ouwehand: minderheidskabinet zonder VVD kan goed idee zijn

Ouwehand zegt dat haar partij altijd al voorstander is geweest van een regeerakkoord op hoofdlijnen, in plaats van een akkoord waarin ieder detail is vastgelegd. "Dan debatteer je over de rest in de Tweede Kamer. Dat is altijd het hoogste orgaan."

Ze hekelt de bestuurscultuur van de afgelopen jaren, waarin de coalitie op maandagen afspraken maakte en de Kamer op belangrijke punten buitenspel werd gezet. Als er wordt gekozen voor een minderheidskabinet op hoofdlijnen en de rest over wordt gelaten aan het vrije debat in de Kamer, dan kun je volgens haar de huidige bestuurscultuur ook doorbreken.

Frisse blik

Tjeenk Willink ontving donderdag de negen kleinste partijen uit de Kamer. Hij wil zo laten zien dat hij rekening houdt met minderheden, maar hij vindt ook dat zij een "frisse blik hebben om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen".

Volt-Leider Laurens Dassen pleitte ook voor een nieuwe bestuurscultuur met bijvoorbeeld een regeerakkoord op hoofdlijnen. Hij heeft ook voorgesteld om te kijken naar burgerfora zoals in Frankrijk worden gehouden. "Daarmee worden mensen vanaf het begin veel meer betrokken bij het beleid."

50PLUS

Ook voor Liane den Haan van 50PLUS is een andere bestuursstijl een belangrijk punt dat ze aan de informateur wil meegeven. "Er is hier heel veel voor de bühne, heel veel theater, terwijl ik vind dat we zakelijk, op de inhoud en over de feiten moeten debatteren."

Vrijdag ontvangt Tjeenk Willink de leiders van de negen grootste partijen.