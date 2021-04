Netflix sluit grote deal met entertainmenttak Sony

Netflix heeft een grote deal gesloten met de entertainmenttak van het Japanse elektronicaconcern Sony. De videostreamingdienst krijgt komende jaren in de Verenigde Staten exclusieve rechten op films van de Japanners. Als er straks nieuwe delen uitkomen in populaire filmreeksen als Jumanji en Spider-Man zullen die op Netflix worden toegevoegd, nadat de films in de bioscoop hebben gedraaid.

Sony biedt Netflix ook de eerste kans om films te kopen die niet naar de bioscoop gaan. De streamingdienst mag als het dat wil zelfs meedoen met de productie ervan. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Eerder in het onderhandelingsproces kwam aan het licht dat Sony minstens 250 miljoen dollar per jaar wilde hebben van Netflix.

Volgens kenners zorgt de overeenkomst met Sony, die volgend jaar ingaat, waarschijnlijk niet voor miljoenen extra abonnees bij Netflix. Wel is de samenwerking belangrijk gezien de hevige concurrentie tussen streamingdiensten. Voorheen had Netflix bijvoorbeeld een vergelijkbare deal met Disney. Maar inmiddels is dat entertainmentconcern met Disney+ een grote rivaal geworden van Netflix.

Sony is de enige grote filmmaker in Hollywood die geen eigendom is van een bedrijf dat op het gebied van streaming concurreert met Netflix. Hoe lang de films van Sony straks in de bioscoop zullen draaien voordat ze op Netflix verschijnen, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wat de deal precies betekent voor bijvoorbeeld het filmaanbod van Netflix in Nederland.