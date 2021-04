Israël herdenkt slachtoffers Holocaust

Israël heeft donderdag stilgestaan bij de zes miljoen joodse slachtoffers van de Holocaust. ’s Ochtends loeiden de sirenes in het hele land twee minuten waarna verspreid over het land herdenkingsevenementen plaatsvonden.

Volgens officiële cijfers leven in Israël nog 174.500 mensen die de gruwelen van het naziregime hebben overleefd. De gemiddelde leeftijd is 84,5 jaar. President Reuven Rivlin zei woensdagavond tijdens een ceremonie bij het Yad Vashem Holocaustmonument in Jeruzalem dat negenhonderd overlevenden van de Holocaust in Israël zijn omgekomen als ‘direct gevolg’ van de coronapandemie, omdat die en alle maatregelen daaromheen hen deed denken aan de getto’s en vernietigingskampen.

De jaarlijkse Mars van de Levenden tussen de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau in Polen ging voor het tweede jaar op rij niet door en werd vanwege het coronavirus digitaal gehouden. Deelnemers zijn zodanig gefilmd dat het net lijkt of ze de route echt lopen. Onder anderen president Rivlin, rabbijnen en overlevenden deden mee, evenals medische organisaties als de WHO.

Ook in onder meer Litouwen zijn donderdag de slachtoffers van de Holocaust herdacht.