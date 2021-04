President Biden wil particuliere aanvalswapens verbieden

De Amerikaanse president Joe Biden wil het nog steeds groeiende vuurwapengeweld in zijn land aanpakken met een reeks maatregelen. Zo pleit hij voor een verbod op aanvalswapens voor particulieren. Zo’n geweer is bijvoorbeeld de kalasjnikov (AK-47).

Tijdens een toespraak donderdag in het Witte Huis noemde de president het wapengeweld in de Verenigde Staten een epidemie ‘die moet stoppen’ en een internationale schande. De maatregelen zijn een eerste stap tegen massale schietpartijen, bloedvergieten en zelfdodingen, aldus het Witte Huis. ‘Vandaag nemen we maatregelen om niet alleen de wapencrisis te beteugelen, maar ook wat eigenlijk een volksgezondheidscrisis is”, zei hij.

Biden somde een reeks dodelijke schietpartijen op die het land de afgelopen jaren, maar ook onlangs nog in onder meer Georgia en Colorado, hebben geteisterd. Hij riep op tot een nationale wet als ‘rode vlag’ en hij wil ook dat de staten zelf actie ondernemen tegen personen met wapens die een risico kunnen zijn.

Concrete stappen

De president wil als een van de eerste concrete stappen de zogenoemde spookgeweren aanpakken. Het gaat om wapens die je op het internet koopt en zelf in elkaar zet. Ze zijn niet te traceren. Ook komt het Amerikaanse ministerie van Justitie met regels die bepalen dat onderdelen waarmee van pistolen nog gevaarlijkere vuurwapens gemaakt kunnen worden, onder de wapenwet komen te vallen.

Wapenwetgeving ligt uiterst gevoelig in de VS, waar het recht om een vuurwapen te hebben in de grondwet staat. Ook is er met de invloedrijke NRA een machtige wapenlobby.