Techfondsen in trek op beurs, verzekeraars uit de gratie

Techfondsen als Philips en ASML waren donderdag in trek op de beurs in Amsterdam, terwijl financiële aandelen als Aegon en ASR het moesten ontgelden. Beleggers keken vooral naar de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB). Daaruit kwam naar voren dat de centrale banken vooralsnog weinig zien in een te vroege afbouw van hun stimuleringsmaatregelen voor de economie, waardoor de rentes op de financiële markten waarschijnlijk nog lang op een laag niveau blijven.

Zorgtechnologieconcern Philips ging met een plus van 2,5 procent aan kop bij de hoofdfondsen aan het Damrak. Chipmachinefabrikant ASML kreeg er ongeveer 1,4 procent aan beurswaarde bij en chipbedrijf ASMI won 1,2 procent. Verzekeraars als Aegon gingen tot 2 procent onderuit.

Ook KPN (plus 1,4 procent) stond in de belangstelling van beleggers. Berichten dat twee buitenlandse investeringsfondsen een overnamebod voorbereiden op het Nederlandse telecomconcern stuwden de koers van het aandeel. Het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak zouden volgens zakenkrant The Wall Street Journal samen zo’n 12,5 miljard euro willen betalen voor KPN. De laatste tijd deden al geruchten de ronde over een mogelijke overname van KPN door EQT. Topman Joost Farweck verklaarde eerder echter dat KPN er financieel goed voorstaat en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

Prosus

Prosus klom op zijn beurt 1,8 procent. De techinvesteerder heeft meegedaan aan een investeringsronde van de Noorse onlinesupermarkt Oda ter waarde van 223 miljoen euro. Woensdag liet het bedrijf weten een belang van 2 procent in de Chinese internetgigant Tencent te verkopen. Die transactie leverde ruim 12 miljard euro op. Prosus wil dat geld gebruiken om te investeren in onder meer sectoren als maaltijdbezorging, betalingsdiensten en webwinkels.

De AEX-index op Beursplein 5 steeg 0,5 procent tot 713,38 punten. Grootste daler in de AEX was Shell. Het olie- en gasconcern speelde zonder duidelijke reden 2,4 procent kwijt. De MidKap klom daarnaast 0,1 procent tot 1044,12 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent.

Bang & Olufsen

Elders in Europa trok Bang & Olufsen de aandacht. In Kopenhagen dikte het aandeel zo’n 8 procent aan. De Deense maker van luxe beeld- en geluidsapparatuur profiteerde van de sterke vraag naar home entertainment tijdens de lockdowns en zag de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen. Ook handhaafde het bedrijf zijn verwachtingen voor het gehele jaar.

De euro noteerde op 1,1904 dollar, tegenover 1,1890 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 59,42 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 62,96 dollar per vat.