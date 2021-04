Boskalis nadert haven Ålesund met stuurloze Eemslift Hendrika

Het bergingsteam van Boskalis nadert met het stuurloos geraakt Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de Noorse haven Ålesund. ‘Ergens het komende half uur tot een uur komen we daar langszij”, zegt een woordvoerder donderdagmiddag. ‘We zitten op rustig water in de luwte, het gevaar is geweken.’

Woensdagavond waren belangrijke uren in de operatie om het vrachtschip in een onstuimige Noorse zee onder controle te krijgen, zegt de woordvoerder. ‘We hebben een sleepverbinding gemaakt met twee sleepboten, de Normand Drott aan de voorkant en de BB Ocean aan de achterkant. Inmiddels zijn we zo een stuk naar het noorden toe gevaren en we zijn nu vlak bij de haven waar we naar binnengaan.’ De Eemslift Hendrika was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid, een stuk noordelijker dan Ålesund.

‘Het schip is stabiel, maar helt nog wel met een graad of 7 naar naar rechts toe”, aldus de woordvoerder. ‘Dat betekent dat we moeten pompen met water om het schip weer horizontaal te krijgen.’ Zodra het schip langs de kust bij de haven ligt wordt het uitgebreider geïnspecteerd en wordt bepaald of verdere hulp van Boskalis nog nodig is. ‘De oorspronkelijke bemanning is aan wal, die komen straks allemaal helpen. Samen met de eigenaar bepalen we of onze hulp nog nodig is bij het lossen van de lading.’