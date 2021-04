Horeca: mogelijk meer versoepelingen dan heropenen terrassen

Later deze maand kunnen mogelijk niet alleen de terrassen weer open, maar zullen mensen onder bepaalde voorwaarden ook weer bij cafés of restaurants naar binnen mogen. Dat denkt althans voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Zijn overleg met het kabinet leverde donderdagmiddag nog ‘niets concreets’ op, maar hij heeft wel een ‘goed gevoel’ over het gesprek. Willemsen praat maandag weer verder met de overheid.

Dat er volgende week mogelijk versoepelingen voor de horeca worden aangekondigd, bevestigden Haagse bronnen eerder al. Het kabinet zou per 21 april de terrassen willen heropenen en de avondklok opheffen. Maar Willemsen denkt dat er meer mogelijk is. Hij vindt dat het land toe is aan versoepelingen. Ook pleit hij voor duidelijkheid over hoe de overheid komende tijd stapsgewijs weer meer wil toestaan.

Burgemeesters van de grote steden pleitten onlangs al voor het openen van de terrassen, omdat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is. Volgens KHN is het mogelijk meer ruimte te geven voor ondernemen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestrijding van het virus. Dit laatste stelde de organisatie eerder al in een eigen routekaart.

Als het kabinet die routekaart zou overnemen dan zou er tegelijk met openen van de terrassen, een voorraad regels komen waarmee de horeca binnenruimtes kan openstellen. Denk aan verplichte reserveringen en gezondheidschecks. Ook zou er dan een maximaal aantal personen aan een tafel mogen zitten. En er zou een beperking gelden van het aantal gasten per 10 vierkante meter.