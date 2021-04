MAFS-trouwambtenaar Walter Vermeer (49) overleden

Married At First Sight-trouwambtenaar Walter Vermeer is op 49-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. De familie doet daar geen uitspraken over, aldus RTL.

Vermeer was de afgelopen jaren een van de vaste gezichten van Married At First Sight. Het laatste seizoen eindigde in februari met 1,3 miljoen kijkers.

Naast zijn tv-optredens was Vermeer ook in te huren als dagvoorzitter en spreker. Begin dit jaar had hij een kleine rol in de TV Kantine en werd hij gepersifleerd door Erik de Vogel.