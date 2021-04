Eerdmans vindt dat Tjeenk Willink valse start maakt

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft een "slechte start" gemaakt, vindt fractieleider Joost Eerdmans van JA21. Hij stoort zich aan het feit dat de informateur heeft gezegd formatiegesprekken 'off the record' niet uit te sluiten.

Eerdmans uitte zijn kritiek kort voor hij langsging bij Tjeenk Willink. Die ontvangt donderdag in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof de eerste negen fractieleiders. Vrijdag volgen de acht leiders van de grootste partijen.

Volgens Eerdmans gaat Tjeenk Willink met zijn opmerking in tegen de breed gedragen motie dat alle gespreksverslagen van de informateur openbaar moeten worden om zo het vertrouwen te herstellen. Eerdmans zegt "grote problemen" te hebben met de uitspraak van Tjeenk Willink. "We moeten open kaart spelen in deze fase van het proces."

De fractievoorzitter ziet veel hobbels op de weg van de informateur zoals de net niet aangenomen motie van wantrouwen tegen VVD-voorman Mark Rutte die door de hele oppositie werd gesteund. Ook de verkiezing van Vera Bergkamp (D66) tot voorzitter van de Tweede Kamer geeft geen vertrouwen, zegt hij. "Het leek me vrij evident dat dat wel was afgestemd" tussen D66 en VVD, zei hij.