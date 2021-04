Tien uur durende ramadan-avondklok in Marokko vanaf 20.00 uur

De Marokkaanse regering heeft een langere avondklok afgekondigd voor de vastenmaand ramadan, van 20.00 uur tot 06.00 uur. De doorgaans vooral in de avond feestelijke islamitische vastenmaand begint dit jaar op 13 april. In Marokko gelden al meer dan een jaar lang zeer strenge beperkingen die zouden helpen het coronavirus te bestrijden. Op basis van een telkens verlengde noodtoestand zijn reisverboden en uitgaansverboden van kracht en momenteel geldt een avondklok die om 21.00 uur ingaat.

De beperkingen tijdens de ramadan van 2020 waren nog ingrijpender en veel Marokkanen hoopten dat er dit jaar juist in die maand versoepelingen zouden worden doorgevoerd. Maar de autoriteiten vrezen een opleving van het virus als mensen massaal in de avond de straat op of naar moskeeën gaan.

Het land met 37 miljoen inwoners is relatief gezien niet erg zwaar getroffen door de pandemie. Er zijn een half miljoen besmettingen vastgesteld, maar circa 485.000 gevallen betreft nu mensen die geen ziekteverschijnselen hadden of zijn genezen. Er worden tot dusver circa 8800 sterfgevallen aan het coronavirus geweten. Ongeveer 250 coronapatiënten zijn in kritieke toestand opgenomen. In nog geen 15 procent van de ic-bedden in het Noord-Afrikaanse land ligt momenteel een ziekenhuispatiënt, volgens plaatselijke media.