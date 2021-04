Belastingdienst heeft al bijna 7 miljoen aangiftes binnen

Bij de Belastingdienst zijn tot donderdag 6,8 miljoen aangiftes binnengekomen. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar op deze dag, meldt het ministerie van Financiën. In totaal worden ongeveer 9,4 miljoen aangiftes verwacht in deze periode.

Mensen die voor donderdag aangifte hebben gedaan, krijgen in ieder geval vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst over wat zij moeten betalen of juist terugkrijgen. Mensen die er vroeg bij waren, krijgen zelfs deze maand al duidelijkheid daarover, aldus Financiën.

Dit jaar kunnen mensen tot 8 mei aangifte doen. Dat is een week later dan gebruikelijk. Dat komt omdat er in de eerste week van de aangifteperiode een storing was.

Tot nu toe hebben medewerkers van de Belastingdienst meer dan 10.000 mensen telefonisch geholpen met het invullen van hun aangifte. Opvallend is dat meer mensen dit jaar hun aangifte overdag versturen. Andere jaren lag de piek vooral tussen 19.00 en 21.00 uur. Het ministerie denkt dat dit komt doordat veel mensen thuiswerken vanwege de coronamaatregelen.