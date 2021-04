Pence sluit miljoenencontract voor ‘standaardwerk’ regering Trump

De voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft een miljoenencontract gesloten voor twee boeken. De 61-jarige Republikein krijgt tussen de 3 en 4 miljoen dollar, meldt USA-Today. Volgens de uitgeverij Simon & Schuster wordt Pence’s werk ‘het onbetwiste standaardwerk over een van de meest consequente presidentschappen in de Amerikaanse geschiedenis”.

In de boeken verhaalt Pence over zijn tijd in het Witte Huis, als rechterhand van Donald Trump. Het eerste autobiografische deel moet in 2023 verschijnen. Hij maakte eerder deze week bekend ook een nieuw politiek platform te starten om, naar eigen zeggen, ‘de erfenis van de regering Trump te verdedigen”. Pence wil met het platform ‘Advancing American Freedom’ naar eigen zeggen verder bouwen op het succes van de afgelopen vier jaren.

Volgens politieke duiders zouden de initiatieven kunnen wijzen op een gooi naar het presidentschap in 2024. Ook Trump hintte recentelijk op een nieuwe kans om over vier jaar weer de machtigste man van het land te kunnen worden. Pence houdt op 29 april in South Carolina als gast van een conservatieve christelijke stichting voor het eerst sinds zijn vertrek begin dit jaar als vicepresident een toespraak in het openbaar.

Pence is de eerste belangrijkste speler uit de regering Trump die een boekendeal aankondigt sinds de machtswissel. Ook voormalig adviseur Kellyanne Conway en voormalig minister Mike Pompeo zouden werken aan boeken over de afgelopen vier jaar.