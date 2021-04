Gezondheidsraad komt donderdagavond met advies AstraZeneca

De Gezondheidsraad komt waarschijnlijk in de loop van donderdagavond met een advies over het coronavaccin van AstraZeneca. Dat vaccin wordt voorlopig niet toegediend aan mensen die jonger dan 60 jaar zijn, vanwege mogelijke bijwerkingen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid had woensdag om het spoedadvies gevraagd. Zodra het advies klaar is, wil hij een knoop over het vaccin doorhakken.

De Europese vaccinwaakhond, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), stelde woensdag vast dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van klachten. Enkele tientallen mensen in Europa hebben zowel bloedstolsels (trombose) als een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) gekregen na een prik van AstraZeneca.

In Nederland zijn ook enkele meldingen bekend. Een vrouw is overleden na een inenting. Het EMA vindt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, omdat de kans aan het coronavirus te overlijden aanzienlijk groter is dan de kans door een bijwerking dood te gaan.