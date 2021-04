OMT-lid: plannen versoepeling opvallend, ziekenhuizen op omvallen

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten is huiverig voor de versoepelingen die het kabinet volgens Haagse bronnen in petto heeft voor over twee weken. Zeker in combinatie met de honderden evenementen die het kabinet wil toestaan voor mensen die zich laten testen op het coronavirus. Bonten noemde het op Radio 1 ‘opvallend’ dat meerdere versoepelingen worden voorgesteld ‘terwijl de ziekenhuizen op omvallen staan”.