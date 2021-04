‘Overheid communiceert selectief en negatief over coronapandemie’

Kroes is hoofd Medische Microbiologie en hoogleraar Klinische Virologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Volgens hem krijgen de al maanden dalende sterftecijfers amper aandacht, in tegenstelling tot het oplopend aantal besmettingen. ‘We zien dat de sterfte sinds begin dit jaar een continue daling vertoont, wat een uitermate gunstig teken is. Als dat als gegeven een meer centrale plaats krijgt, krijgt ook het hele beloop van de epidemie een ander perspectief”, vertelt Kroes aan BNR.

Volgens de viroloog kun je mensen beter laten zien dat het de goede kant opgaat en dat de maatregelen ook iets opleveren. ‘Menig persconferentie werd de afgelopen weken begonnen met de mededeling dat de cijfers nog te hoog zijn en dat het nog niet goed gaat. Daar hebben we toch te maken met het enigszins selectieve gebruik van cijfers, om mensen te motiveren voor het afgekondigde beleid. Ik vind dat je daar dus mee moet oppassen.’

Ook Rudi Westendorp, epidemioloog, geriater en lid van het Deense OMT zegt volgens BNR dat het eigenlijk wel goed gaat. ‘We hebben geen melt-down gehad van het gezondheidssysteem. Dat was een jaar geleden hét drama waar we zo angstig voor waren. Dat is nu niet gebeurd en ook de sterfte onder ouderen neemt dramatisch af”, aldus Westendorp. ‘Er is ruimte en dat geluid moet meer gehoord worden”, vervolgt hij. De epidemioloog wijst er echter ook op dat deze corona-epidemie geen eenmalig iets is.