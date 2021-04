‘Aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen gedaald’

Het aantal hypotheekaanvragen voor koopwoningen is in het eerste kwartaal met bijna 7 procent gedaald. Dat komt vermoedelijk doordat woningen steeds duurder worden en doordat er minder aanbod is, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Doordat het aantal aanvragen voor oversluitingen wel steeg, bleef het totaal aantal aanvragen ongeveer gelijk ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die groei is bijna volledig terug te leiden tot huizenbezitters die aanpassingen financierden aan hun woning. Het aantal hypotheekaanvragen van verbouwers steeg met bijna 29 procent.

HDN wijst op de stijgende trend in het aantal hypotheekaanvragen het afgelopen kwartaal. ‘In januari werden er ruim 39.000 aanvragen gedaan, in februari 45.000 en in maart 55.000. Dit heeft mogelijk te maken met de dalende hypotheekrente in februari.’

Stijging

Het gemiddelde hypotheekbedrag nam met ruim 9 procent toe naar 334.500 euro. De woningwaarde was 422.000 euro, ruim 12 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2020. Voor de aanschaf van een woning werd gemiddeld 38.300 euro aan eigen geld meegenomen. Dat is een stijging van 10 procent op jaarbasis.

Naar schatting van de organisatie verloopt ongeveer 85 procent van de hypotheekaanvragen in Nederland via het netwerk van HDN.