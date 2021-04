Biden gaat actie ondernemen tegen ‘spookgeweren’

De Amerikaanse president Joe Biden maakt donderdag zijn volgende stappen bekend om vuurwapengeweld in zijn land aan te pakken. De plannen zullen er met name op gericht zijn om het aantal ‘spookgeweren’ terug te brengen. De recente reeks schietpartijen is de directe aanleiding voor de strengere wetgeving die Biden per decreet wil gaan invoeren.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zal binnen 30 dagen met regels komen om de groei van het aantal ontraceerbare, zelfgemaakte spookgeweren te beperken. Hoe die regels er in detail uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Het ministerie komt binnen twee maanden met regels die ervoor zorgen dat voorwerpen waarmee van pistolen nog gevaarlijkere vuurwapens gemaakt kunnen worden, onder de wapenwet komen te vallen.

Ook moeten staten met preventieve wetgeving aan de slag gaan, waarvoor de federale overheid een blauwdruk zal geven. Het ministerie van Justitie zal daarnaast een onderzoek gaan uitvoeren naar de illegale wapenhandel. De preventieve wetgeving moet rechtbanken en politie de bevoegdheid geven wapens af te pakken van mensen die als een gevaar voor de gemeenschap worden gezien.

Wetgeving

Wapenwetgeving is een buitengewoon gevoelig onderwerp in de Verenigde Staten, waar het recht om een vuurwapen te hebben is opgenomen in het tweede amendement van de grondwet. De regering-Biden heeft de afgelopen maanden gewerkt aan plannen voor wetgeving die het vuurwapengeweld moet terugdringen, zonder dat er een rechtszaak mee wordt uitgelokt die kan leiden tot het terugdraaien van de wetgeving.

Recente dodelijke schietpartijen in Georgia en Colorado hebben de druk op Biden doen toenemen om in actie te komen tegen het toenemende vuurwapengeweld in de Verenigde Staten.