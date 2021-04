Tjeenk Willink aan de slag als informateur

In de notitie werd het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt genoemd, met de woorden 'functie elders'. Later bleek VVD-leider Mark Rutte hem ter sprake te hebben gebracht in zijn gesprek met de verkenners. De indruk ontstond dat Rutte Omtzigt weg wilde promoveren. Het leidde uiteindelijk vorige week tot een marathondebat, waarin Rutte ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde.

Tjeenk Willink stond woensdagavond al de pers te woord over de klus die hem te wachten staat. Hij kondigde aan om, tegen het gebruik in, de partijen op volgorde van klein naar groot te ontvangen. Hij doet dit "niet alleen omdat democratie ook betekent: rekening houden met minderheden, maar ook omdat zij een frisse blik hebben om een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen", aldus de minister van Staat.

Sylvana Simons van BIJ1 mag donderdagochtend het spits mag afbijten. Daarna volgen Caroline van der Plas (BBB), Farid Azarkan (DENK), Kees van der Staaij (SGP), Joost Eerdmans (JA21), Laurens Dassen (Volt), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Liane den Haan (50PLUS).

De overige fractievoorzitters praten vrijdag met Tjeenk Willink.