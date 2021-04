Horeca overlegt met ministers over versoepelingen

Volgens de horeca is er meer mogelijk dan alleen het openen van de terrassen zoals op 21 april mogelijk staat te gebeuren. Vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) praten later op donderdag met de demissionaire ministers Bas van ‘t Wout van Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie over eventuele verdere versoepelingen.