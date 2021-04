EU-president verdedigt toekijken bij vernedering Von der Leyen

Von der Leyen werd afgescheept met een plaats op de bank tegenover Erdogans buitenlandminister, ver van Erdogan en Michel. De zichtbaar ontstemde commissievoorzitter vroeg daarvoor nog tevergeefs de aandacht. Michel zweeg en dat wordt hem door velen aangerekend.

De ‘schrijnende situatie’ waarin Von der Leyen belandde liet Michel niet koud, bezweert hij op Facebook. Maar toen ze doorkregen in wat een ongemakkelijke toestand ze beland waren, ‘kozen we ervoor om die niet te verergeren met een scène”. Ze wilden voorrang geven aan de kwesties die ze met Erdogan wilden bespreken.

Michel betreurt dat de rel ‘het belangrijke en nuttige werk dat we samen in Ankara hebben verricht’ overschaduwt. En ‘dat de indruk is ontstaan dat hij onverschillig zou zijn geweest’ over wat Von der Leyen overkwam. De Belg is juist trots dat hij mag samenwerken met vrouwen in de hoogste politieke rangen, verzekert hij.