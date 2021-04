Alle tafels voor caféproef Utrecht volgeboekt

De plekken om volgende week mee te doen aan de caféproef in Utrecht zijn uitverkocht. Woensdagmiddag ging de speciale reserveringswebsite waarop mensen hun toegangsbewijs konden boeken online. Er ontstond een run op de beschikbare barkrukken en het reserveringssysteem raakte overbelast. De gemeente besloot daarom om het aantal gasten ‘beheerst door te laten om ze te kunnen verwerken”.

Deelnemers konden een tijdslot van twee uur reserveren in Hofman, de Beurs, Ubica, Vinvin en ’t Oude Pierement. De vijf horecazaken mogen van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 april als proef van 12.00 uur tot 20.00 uur open. Tijdens de zogeheten Fieldlab bekijkt TNO hoe de bezoekers en het personeel zich houden aan de coronamaatregelen en -afspraken. Een negatief testbewijs is een vereiste om binnen te komen. Per dag kunnen duizend mensen een drankje komen doen.

De opgedane kennis wordt gebruikt om te bekijken of en hoe cafés en kroegen weer veilig en verantwoord open kunnen. Deze praktijktesten zijn ondersteunend aan - en dus geen voorwaarde - voor heropening, benadrukken de initiatiefnemers. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de Horeca Alliantie en TNO hebben de ‘Fieldlabs’ opgezet.