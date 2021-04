‘Gezondheid Navalni holt achteruit’

De gezondheid van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni holt achteruit. Hij heeft geen gevoel meer in zijn handen, zeggen zijn advocaten, die hem woensdag bezochten in het strafkamp waar hij vastzit. Navalni is al een week in hongerstaking om medische behandeling af te dwingen. Hij klaagde eerder over onder meer zware rugpijn.