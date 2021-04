Bergkamp: heel eervol om in eerste ronde gekozen te worden

"Leden die zeggen informatie niet te krijgen, dat er stukken ontbreken, daar wil ik mijn tanden in zetten", aldus Bergkamp. Maar, voegt ze eraan toe, dat "zal tijd kosten". En het is niet de enige uitdaging die de Tweede Kamer, en de nieuwe voorzitter, te wachten staat.

Zo komt er een parlementaire enquête over de affaire met de kinderopvangtoeslag, verhuist de Kamer komende zomer naar een tijdelijk onderkomen vanwege de verbouwing van het Binnenhof en telt het parlement sinds de verkiezingen maar liefst zeventien fracties.

Bergkamp had twee concurrenten voor het voorzitterschap: de afzwaaiend voorzitter Khadija Arib (PvdA) en Martin Bosma van de PVV. Ze had het niet verwacht om al in de eerste stemronde de overwinning binnen te slepen. "Heel eervol", noemt ze het. "Ik had deze zege niet verwacht. Het doet me veel." Ze beschouwt het ook als een duidelijk mandaat van haar collega's.