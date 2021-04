Tjeenk Willink: onderhandelingen kunnen niet volledig openbaar

"Onderhandelingen in pure openbaarheid bestaan niet." Dat zegt de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink aan de vooravond van zijn eerste gesprekken met fractievoorzitters. Over die gesprekken zal hij niet zomaar naar buiten klappen, zegt Tjeenk Willink.

Het is aan de PvdA-prominent om te kijken of de vertrouwenscrisis in politiek Den Haag kan worden opgelost en de formatie uit het slop kan worden getrokken.

Die vertrouwenscrisis brak uit nadat een formatiememo leesbaar was op een ANP-foto. Daarop stond de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en de opmerking "functie elders". In een poging de onderste steen boven te krijgen, stemde de Kamer er uiteindelijk mee in om alle verslagen te openbaren van de gesprekken die de oud-verkenners hadden met de fractieleiders.

Maar dat betekent niet dat de kabinetsformatie onder leiding van Tjeenk Willink ook openbaar wordt. "Ik sluit niet uit dat ik op gegeven moment zeg: zijn er dingen die we onder vier ogen moeten bespreken?" In het ergste geval vraagt hij de ambtelijke ondersteuning zelfs even naar buiten te gaan. Dat "gebeurt in elk goedlopend bedrijf", zegt de minister van Staat. Dat betekent volgens hem niet dat er sprake is van achterkamertjespolitiek. "Er zijn soms dingen die je helemaal niet hoeft op te schrijven. Mensen willen graag reflecteren met iemand die je niet alles hoeft uit te leggen."

De informateur waarschuwt ook alvast dat hij een "vrij wonderlijk geheugen" heeft. "Ik herinner me veel dingen die niet relevant zijn, andere belangrijke dingen vergeet ik en moet iemand anders me aan herinneren."