Kamer wil opheldering over uitzetting asielzoekers Jacob en Tina

De SP, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, CDA en de ChristenUnie willen dat moeder en kind kunnen blijven, en vragen Broekers-Knol zich daarvoor in te spannen. D66 gaat niet zo ver, maar wil wel opheldering.

Jacob kwam de afgelopen dagen in het nieuws omdat er een petitie is gestart om hem in Nederland te houden. Hij woont vijf jaar in Nederland met zijn moeder, die in de media 'Tina' wordt genoemd, wat niet haar echte naam is. Zij zijn het nageslacht van uit Turkije gevluchte Armeense christenen, en hebben zelf nooit in Armenië gewoond.

Armeens paspoort

Toen de twee uit Syrië vluchtten, vroeg de moeder een Armeens paspoort aan omdat ze had gehoord dat dat de kans op een visum in Europa zou vergroten. Ze kreeg geen visum, maar het feit dat ze het paspoort had was uiteindelijk de reden die de IND aanvoerde om geen verblijfsvergunning te verlenen.

De SP, de PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Volt vinden een uitzetting "onrechtvaardig aangezien zij feitelijk uit Syrië komen".

"Wilt u zich inspannen om Tina en Jacob alsnog een verblijfsstatus in Nederland te geven?" vragen zij aan de staatssecretaris.