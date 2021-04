Eerste ‘fileschip’ uit Suezkanaal vaart haven Rotterdam binnen

De haven van Rotterdam heeft het eerste schip verwelkomd dat dagenlang in het Suezkanaal moest wachten tot een blokkade was opgelost. Het gaat om het containerschip MSC Rifaya, dat omstreeks 20.00 uur de haven van Rotterdam binnenvoer.

Het Suezkanaal werd zes dagen lang geblokkeerd doordat een ander containerschip, de Ever Given, overdwars vast kwam te liggen op de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië. Net als de Ever Given hadden veel gestremde schepen in het Egyptische kanaal Rotterdam als bestemming.

Met de aankomst van de MSC Rifaya breekt een drukke periode aan voor de haven van Rotterdam Het havenbedrijf van de Maasstad verwacht tien procent meer drukte met vrachtschepen die komen laden en lossen.

Tegelijkertijd neemt de spanning in de haven toe. FNV dreigt met acties onder vijftig medewerkers van een tankterminal in de Botlek. Tegelijkertijd is de vakbond in een patstelling beland bij onderhandelingen over een nieuwe cao voor 650 sjorders, die in de haven verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van scheepsladingen.