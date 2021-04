Tweede dag liquidatieproces Marengo begonnen

De tweede dag van het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi (43) als hoofdverdachte, is kort na 10.00 uur begonnen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Woensdag, vrijdag en maandag gaat de rechtbank verder met het verhoor van kroongetuige Nabil B. De rechtbank maakte daar op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling op 22 maart al een begin mee.

Tot het begin van de inhoudelijke behandeling had Taghi zich niet in de rechtbank laten zien. Nu is hij wel weer aanwezig, hij zit naast zijn advocaat Inez Weski.

Het OM verdenkt Taghi ervan dat hij stelselmatig opdracht heeft gegeven voor liquidaties. In Marengo draait het naast een aantal pogingen en voorbereidingen om zes moorden. Behalve Taghi telt het proces zestien verdachten. Medehoofdverdachte, Saïd R., zit nog altijd in een Colombiaanse cel. Hij zou op korte termijn naar Nederland moeten komen, maar wanneer is niet duidelijk.