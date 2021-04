Spaanse regio stopt met toediening AstraZeneca-vaccin

Castilië en León, dat zo’n 2,4 miljoen inwoners heeft, wil wachten totdat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een rapport uitbrengt over de veiligheid van het vaccin.

Vanwege de zorgen over de mogelijke bijwerkingen werden de AstraZeneca-vaccinaties vorig maand in heel Spanje en veel andere Europese landen tijdelijk stilgelegd. De inentingen werden na korte tijd weer hervat nadat het EMA opnieuw had geoordeeld dat het middel veilig en effectief was.