Beleggers nemen adempauze na nieuw record AEX

Beleggers op de Amsterdamse beurs hebben woensdag een adempauze genomen na het nieuwe slotrecord van de AEX-index een dag eerder. Het sterke Amerikaanse banenrapport, het grote investeringsplan van de Amerikaanse overheid en de betere economische vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zorgden in de afgelopen dagen voor optimisme op de beursvloeren. De kwartaalcijfers van de bedrijven, die in de komende weken naar buiten komen, moeten nu aantonen of de hoge koerswaarderingen van de aandelen gerechtvaardigd zijn.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 712,02 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 1045,07 punten onder aanvoering van luchtvaartconcern Air France-KLM (plus 3,4 procent). Frankfurt en Parijs klommen tot 0,2 procent. Londen was een positieve uitschieter met een winst van 0,8 procent.

Sterkste dalers in de AEX waren chipbedrijf Besi en techinvesteerder Prosus met verliezen van 2 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging op kop met een plus van 1,8 procent. Shell klom 0,6 procent. De winterstorm die in de Amerikaanse staat Texas voor veel kou en sneeuw zorgde en de olie- en gasindustrie daar tijdelijk stillegde, kost Shell 200 miljoen dollar. Ondanks de Texaanse tegenvaller denkt het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern wel dat er bij oliewinning winst zal worden gemaakt. Daarbij profiteert het bedrijf van de gestegen olieprijzen. Eind deze maand komt Shell met zijn cijfers over het eerste kwartaal.

GrandVision

In de MidKap won GrandVision 0,2 procent. De eigenaar van optiekketen Pearle heeft ook het hoger beroep gewonnen in zijn juridische strijd met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Dat bedrijf wilde graag inzage in bepaalde vertrouwelijke documenten van GrandVision, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft de vordering afgewezen. De zaak is opmerkelijk omdat GrandVision als het goed is wordt overgenomen door het concern achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban.

In Parijs dikte EDF bijna 7 procent aan. De Franse overheid trekt volgens persbureau Reuters zo’n 10 miljard euro uit om de minderheidsaandeelhouders van het Franse nutsbedrijf uit te kopen als onderdeel van de geplande herstructurering van het energieconcern. EDF komt daarmee volledig in handen van de Franse staat.

De euro was 1,1869 dollar waard, tegenover 1,1845 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 59,58 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 63,04 dollar per vat.