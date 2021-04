LG Electronics boekt recordwinst in eerste kwartaal

LG Electronics heeft in het eerste kwartaal een recordwinst geboekt. Ook de omzet was groter dan ooit. Dat meldt het Zuid-Koreaanse technologieconcern op basis van voorlopige resultaten.

LG Electronics boekte in het eerste kwartaal een operationele winst van 1,5 biljoen won (ruim 1,1 miljard euro). Dat is 39 procent meer op jaarbasis. Later deze maand komt LG met definitieve resultaten en dan maakt het onder meer de nettowinst bekend. De omzet van het bedrijf steeg met bijna 28 procent naar 18,8 biljoen won.

Bij de presentatie van de definitieve resultaten wordt ook duidelijk hoe de verschillende onderdelen hebben gepresteerd. Dan wordt ook bekend hoeveel verlies LG heeft geleden op de smartphone-divisie, die al jarenlang rode cijfers schrijft.

Eerder deze week maakte het technologieconcern bekend dat het gaat stoppen met het produceren van smartphones, onder meer vanwege de felle concurrentie op de markt. De productie zal per 31 juli worden beëindigd. LG behoorde tot een van de pioniers met smartphones met het besturingssysteem Android van Google, met het populaire model de LG Nexus. Het wereldwijde marktaandeel van de smartphones van LG wordt geschat op 2 procent.