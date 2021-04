Adempauze op Damrak na nieuw record voor AEX

Beleggers op de Amsterdamse beurs lijken woensdag even een adempauze te nemen na het nieuwe slotrecord van de AEX-index een dag eerder. Het sterke Amerikaanse banenrapport, het grote investeringsplan van de Amerikaanse overheid en de betere economische vooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zorgden in de afgelopen dagen voor optimisme op de beursvloeren.

De hoofdindex op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht lager begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine verliezen openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien.

In Londen blijft de aandacht uitgaan naar AstraZeneca. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft vooralsnog haar oordeel dat de voordelen van het coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut groter zijn dan de risico’s. De WHO verwacht niet dat het nodig zal zijn haar beoordeling te wijzigen, zei een directeur van de organisatie. De WHO onderzoekt samen met Europese en andere toezichthouders nauwgezet de jongste gegevens, na meldingen van bloedstolsels bij mensen die zijn gevaccineerd.

GrandVision

Op het Damrak staat GrandVision in de belangstelling. De eigenaar van optiekketen Pearle trekt ook in hoger beroep aan het langste eind in zijn juridische strijd met het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. Dat bedrijf wilde graag inzage in bepaalde vertrouwelijke documenten van GrandVision, maar het gerechtshof in Amsterdam heeft de vordering afgewezen. De zaak is opmerkelijk omdat GrandVision als het goed is wordt overgenomen door het concern achter onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban.

Ook Euronext staat in het nieuws. De Italiaanse regering staat volgens persbureau Bloomberg onder toenemende druk om de overname van beursuitbater Borsa Italiana door branchegenoot Euronext te vertragen. Het bedrijf dat onder andere de aandelenbeurs in Milaan exploiteert, vreest veel invloed te verliezen na de inlijving. Italiaanse parlementariërs werken naar verluidt aan een motie waarmee ze de regering oproepen een prominentere rol in te nemen binnen Euronext.

Koersen

De Europese beurzen wonnen dinsdag terrein. De AEX sloot 0,7 procent hoger op 713,28 punten en scherpte daarmee het record van vorige week aan. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1043,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,3 procent. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex daalde 0,2 procent tot 33.456 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent en techbeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in.

De euro was 1,1867 dollar waard, tegenover 1,1845 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 59,43 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer op 62,86 dollar per vat.