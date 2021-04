Samsung ziet winst stijgen door verkoop Galaxy S21 en gadgets

De winst van Samsung is in het eerste kwartaal van 2021 flink gestegen. Dat kwam onder meer doordat de smartphonemaker het topmodel Galaxy S21 vroeg in het kwartaal op de markt bracht. Ook werden er meer gadgets verkocht.

Samsung had eerder nog gewaarschuwd voor een dalende winst in het eerste kwartaal omdat het rekening hield met een zwakkere vraag door de coronacrisis. In plaats daarvan herstelt de economie sneller dan verwacht. Daarnaast stijgen de prijzen van de chips die het bedrijf maakt door een wereldwijd tekort.

Verder had Samsung bij een chipfabriek in de Amerikaanse staat Texas in februari last van het uitvallen van stroomnetwerken door het strenge winterweer. De productie bij de fabriek in Austin lag daardoor ruim een maand stil. Volgens analisten kan dat het bedrijf tot 230 miljoen euro hebben gekost.

Het Zuid-Koreaanse elektronicabedrijf boekte in het eerste kwartaal een operationele winst van 9,3 biljoen won (7 miljard euro). Dat is 44 procent meer op jaarbasis. Later deze maand komt Samsung met definitieve resultaten en dan maakt het onder meer de nettowinst bekend. Het bedrijf geeft dan een uitgebreider inzicht in hoe de verschillende divisies gepresteerd hebben. De omzet van Samsung bedroeg in het eerste kwartaal 65 biljoen won, 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.