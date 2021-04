Extra drukte in haven Rotterdam door komst schepen uit Suezkanaal

De Rotterdamse haven krijgt het vanaf nu drukker door de komst van de zeeschepen die onlangs werden opgehouden door de blokkade van het Suezkanaal. Het grote containerschip Ever Given dat de doorvaart blokkeerde kwam begin vorige week al los. Maar het duurde daarna nog een tijd voor de schepen om naar hier te varen.

Veel schepen die in het Suezkanaal moesten wachten achter de Ever Given hadden Rotterdam als bestemming. Ook de Ever Given zelf voer op Rotterdam. Dat schip ligt nog in de buurt van het Suezkanaal.

Aangezien de opgehouden schepen komende dagen min of meer tegelijkertijd zullen aankomen, vreesden sommige kenners onlangs voor chaos in de Rotterdamse haven. Dat zou mogelijk weer tot extra vertragingen kunnen leiden omdat het daardoor langer duurt voor schepen gelost kunnen worden.

Maar het Havenbedrijf Rotterdam denkt niet dat er grote problemen ontstaan. Normaal gesproken ontvangt de haven gemiddeld tachtig zeeschepen per dag. Dat zullen er vanaf woensdag of donderdag waarschijnlijk zo’n 10 procent meer zijn. In Rotterdam gebeurt het volgens een woordvoerder wel vaker dat er tijdelijk meer schepen komen, bijvoorbeeld als gevolg van extreme weersomstandigheden.