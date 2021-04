Tweede Kamer kiest Arib, Bergkamp of Bosma tot voorzitter

De Tweede Kamer kiest woensdag een nieuwe voorzitter. De Kamerleden kunnen kiezen voor Khadija Arib (PvdA), Vera Bergkamp (D66) of Martin Bosma (PVV). Vermoedelijk gaat de strijd tussen de eerste twee kandidaten. Alle drie zitten in het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer.

Arib (60) hoopt opnieuw gekozen te worden tot voorzitter. Ze is een van de langstzittende Kamerleden. De nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst maakt al meer dan twintig jaar deel uit van de volksvertegenwoordiging en hanteert sinds begin 2016 de voorzittershamer.

"Als Voorzitter is het versterken van de positie van de gekozen volksvertegenwoordiging in ons staatsbestel een belangrijke prioriteit", schrijft Arib in haar sollicitatiebrief. Ze wil de informatiepositie van de Kamerleden versterken en de aanstaande verhuizing en renovatie van de Kamer in goede banen leiden.

D66'er Bergkamp (49) begint aan haar derde termijn als Kamerlid. Ze voert in de Kamer onder meer het woord over volksgezondheid. Bergkamp noemt zichzelf een "verbindend leider" en een teamspeler. Onder meer het versterken van de positie van de Tweede Kamer, het begeleiden van de verhuizing en het professionaliseren van de organisatie zijn haar speerpunten.

Voor de PVV'er Bosma (56) is het herstel van de Kamer als tegenmacht de belangrijkste opdracht als hij voorzitter wordt. Volgens hem heeft de Kamer de afgelopen decennia "dramatisch aan invloed en relevantie ingeboet". Het herstel van de dualiteit is een topprioriteit voor de PVV'er. Bosma zit sinds 2010 in het dagelijks bestuur van de Kamer en is al vele jaren ondervoorzitter.

De drie kandidaten presenteren zich woensdagochtend aan de 150 Kamerleden. Die kunnen dan vervolgens vragen stellen aan de kandidaten. Na het debat wordt er uiteindelijk in het geheim gekozen met stembriefjes. De winnaar moet een volstrekte meerderheid achter zich krijgen.