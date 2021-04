Verhoor kroongetuige liquidatieproces rond Taghi voortgezet

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp gaat de rechtbank vanaf woensdag verder met het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi (43) als hoofdverdachte. Woensdag, vrijdag en maandag staat de voortzetting van het verhoor van kroongetuige Nabil B. op het programma. De rechtbank maakte daar op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling op 22 maart al een begin mee.

B. (33) stapte in 2017 naar justitie, na de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi in Utrecht. Hij legde tientallen belastende verklaringen tegen de groep medeverdachten af en sloot een kroongetuigendeal met het Openbaar Ministerie. B. wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij twee moorden, waaronder die op Changachi, en een poging daartoe. Het OM zal in ruil voor zijn verklaringen 12 jaar in plaats van 24 jaar cel tegen hem eisen.

Op 22 maart verscheen Taghi voor het eerst op de zitting in de bunker. Bij die gelegenheid noemde hij B. ‘een pathologische leugenaar’ en een ‘fantast”, die aan ‘grootheidswaanzin’ lijdt. Het OM verdenkt Taghi ervan dat hij stelselmatig opdracht heeft gegeven voor liquidaties. In Marengo draait het naast een aantal pogingen en voorbereidingen om zes moorden. Naast Taghi telt het proces zestien verdachten. Medehoofdverdachte, Saïd R., zit nog altijd in een Colombiaanse cel. Hij zou op korte termijn naar Nederland moeten komen, maar wanneer is niet duidelijk.

B. heeft verklaard dat hij geen directe opdrachten van Taghi zelf heeft gekregen, maar wel indirect. Volgens Taghi is daar geen bewijs voor. Taghi en zijn advocaat Inez Weski zullen B. ter zitting uitvoerig ondervragen.

Een week na het bekend worden van de deal tussen B. en justitie, in maart 2018, werd in Amsterdam de broer van de kroongetuige doodgeschoten. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum vermoord. Sindsdien staat het proces onder hoogspanning. De zittingen gaan gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen.