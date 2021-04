Europese toezichthouder EMA komt met oordeel AstraZeneca-vaccin

Is er inderdaad een verband tussen het coronavaccin van AstraZeneca en een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)? Een veiligheidscommissie van de Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), heeft daar de afgelopen dagen opnieuw naar gekeken. De deskundigen komen op woensdag, of misschien op donderdag, met hun oordeel.

Enkele tientallen mensen in Europa hebben last gekregen van die zeldzame combinatie van klachten, kort nadat ze het AstraZeneca-vaccin hadden gekregen. In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding.

Een bestuurder van het EMA, dat in Amsterdam is gevestigd, zei dinsdag dat er wel degelijk een verband is, maar dat het nog niet duidelijk is hoe het vaccin precies deze bijwerking veroorzaakt. Deze Marco Cavaleri zei ook dat de voordelen van het vaccin in de strijd tegen het coronavirus groter zijn dan de risico’s. Het EMA zelf liet later weten dat het oordeel nog niet klaar is.

Vanwege de mogelijke bijwerkingen besloot Nederland vrijdag om het vaccineren met AstraZeneca gedeeltelijk te pauzeren, in elk geval tot en met woensdag. Als het oordeel van het EMA bekend is, beslist het kabinet hoe het vaccinatieprogramma verdergaat.