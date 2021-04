Een derde coronapatiënten houdt mentale en neurologische klachten

Een derde van de patiënten die Covid-19 overleven, kampt zes maanden later met aantoonbare geestelijke of neurologische problemen, stellen wetenschappers. Het onderzoek, dat woensdag is verschenen in het vakblad The Lancet Psychiatry, is het omvangrijkste tot dusver naar de mentale schade van zogeheten ‘long Covid’, waarbij klachten langere tijd blijven aanhouden.