Instructeur VS: agent paste foute techniek toe tegen George Floyd

Een Amerikaanse politie-instructeur heeft dinsdag in het strafproces rond de dood van de zwarte arrestant George Floyd gesteld dat politieagent Derek Chauvin een niet toegestane techniek toepaste toen hij met zijn knie op Floyds nek drukte om hem in bedwang te krijgen. Volgens de instructeur worden agenten getraind om zo min mogelijk geweld te gebruiken. De dood van Floyd in mei vorig jaar leidde wereldwijd tot protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Aanklagers in de strafzaak tegen Chauvin, die wegens doodslag is aangeklaagd, lieten dinsdag drie politiegetuigen aan het woord in een poging om hard te maken dat Chauvin instructies over de juiste toepassing van geweld, reanimeren en omgaan met crisissituaties negeerde. Chauvin drukte negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd, die meermaals had laten weten dat hij nauwelijks adem kreeg.

Agent Johnny Mercil, die agenten traint in het op de juiste manier toepassen van geweld, werd een foto getoond waarin te zien was hoe Chauvin Floyd in bedwang hield. Nadat Mercil was gevraagd of de techniek toegestaan was onder die omstandigheden antwoordde hij ‘ik zou zeggen van niet”. ‘Als je zo min mogelijk geweld kan gebruiken om je doel te bereiken, is dat veiliger en beter”, aldus Mercil. Hij vertelde dat technieken waarbij druk op de nek wordt uitgeoefend om een arrestant bewusteloos te laten raken alleen zijn toegestaan als een arrestant zich op gewelddadige wijze verzet. De instructeur merkte ook op dat hij agenten leert om waar mogelijk niet aan de nek van arrestanten te komen.

Ook reanimatie-instructrice Nicole Mackenzie getuigde dinsdag. Ze vertelde dat agenten wordt geleerd om onmiddellijk te beginnen met reanimatie als een arrestant geen voelbare hartslag meer heeft en eerste hulp te bieden in medische noodgevallen. Chauvin liet dat na. ‘Als een persoon kan spreken, wil dat nog niet zeggen dat hij of zij voldoende lucht krijgt”, aldus Mackenzie.