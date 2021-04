Meer dan 20.000 mensen stierven vorig jaar door coronavirus

In 2020 zijn veel meer mensen aan het coronavirus overleden dan gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat ervan uit dat zeker 20.030 mensen vorig jaar zijn gestorven als gevolg van een coronabesmetting. ‘Van hen overleden 17.357 mensen aan vastgestelde Covid-19”, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij 2673 anderen was het coronavirus de vermoedelijke doodsoorzaak.

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waren tot aan 31 december bijna 11.500 sterfgevallen gemeld. Het was al wel bekend dat het werkelijke dodental hoger lag. Tijdens de eerste golf werd bijvoorbeeld lang niet iedereen getest. Een onbekend aantal mensen is toen overleden aan corona zonder dat überhaupt vaststond dat ze dat virus onder de leden hadden. Het kan ook zo zijn dat sommige sterfgevallen van positief geteste mensen niet zijn gemeld bij het RIVM. Tot en met dinsdag stond het officiële dodental op 16.659.

In de eerste coronagolf stierven iets meer dan 10.000 mensen. De piek was in april vorig jaar. Toen stierven 4864 mensen aan vastgestelde Covid-19 en nog eens 1505 aan een vermoedelijke besmetting. In de zomer overleden heel weinig mensen aan het coronavirus, de maand juli telde in totaal 92 coronadoden. In de herfst begon de tweede golf en liep het aantal sterfgevallen weer op. Tussen eind september en de jaarwisseling stierven ruim 9900 mensen aan een coronabesmetting.

Meer dan de helft van de coronadoden kreeg langdurige zorg. Deze mensen woonden bijvoorbeeld in een verpleeghuis.

Het CBS baseert het dodental op dagelijkse meldingen van elke gemeente over het aantal overleden inwoners, en op verklaringen van artsen over doodsoorzaken. De cijfers zijn nog niet definitief, het CBS komt in juni met een update.