‘Clubhouse 4 miljard dollar waard bij nieuwe investeringsronde’

Clubhouse is een sociaal medium waar mensen van over de hele wereld samenkomen om in groepsgesprekken met elkaar te praten en mee te luisteren. De vorig jaar gelanceerde app is op dit moment beschikbaar voor Apple-gebruikers en alleen toegankelijk op uitnodiging. Door de coronacrisis en de lockdowns is de populariteit van Clubhouse sterk gestegen.

Het is volgens Bloomberg nog onduidelijk op welke manier Clubhouse nieuwe investeringen wil ophalen. Ook is nog niet bekend welke investeerders interesse hebben getoond. Clubhouse wilde niet direct op vragen reageren.

Vergelijkbare functies

Bij een investeringsronde in januari werd Clubhouse volgens Amerikaanse media op 1 miljard dollar gewaardeerd. Zelf gaf het bedrijf geen financiële details van de investeringsronde.

Concurrerende socialmediabedrijven zien ook wat de potentie is van Clubhouse. Zo heeft Twitter al een vergelijkbare functie geïntroduceerd, Spaces genaamd. Ook hier kunnen gebruikers van de app anderen uitnodigen voor live-audiogesprekken. Facebook, LinkedIN en Slack zouden ook aan dergelijke functies werken.