WHO houdt vast aan omstreden coronavaccin AstraZeneca

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) handhaaft vooralsnog haar oordeel dat de voordelen van het AstraZeneca-coronavaccin groter zijn dan de risico’s. De WHO verwacht niet dat het nodig zal zijn haar beoordeling te wijzigen, zei een directeur van de organisatie.

De WHO onderzoekt samen met Europese en andere toezichthouders nauwgezet de jongste gegevens, na meldingen van bloedstolsels bij mensen die zijn gevaccineerd. De WHO-directeur reageerde op uitlatingen van de leider van het vaccinevaluatieteam van de Europese geneesmiddelenwaakhond EMA. Die zei dat er een duidelijk ‘verband’ bestaat tussen het AstraZeneca-vaccin en zeer zeldzame bloedstolsels in de hersenen, hoewel de directe oorzaak van de bloedstolsels nog onbekend is.

EMA verklaarde later nog bezig te zijn met nieuw onderzoek naar het vaccin. Het geneesmiddelenbureau verwacht zijn bevindingen woensdag of donderdag bekend te maken.